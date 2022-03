Met Jeans lancia il suo E-commerce

Met Jeans, lo storico marchio di denimwear, lancia il suo E-commerce: sullo store online è possibile acquistare tutta la collezione

Met non rinuncia a stare al passo coi tempi e, a qualche anno dalla nuova acquisizione del brand da parte di Intellectual World Class di Jimmy Chen, si rinnova ulteriormente annunciando il lancio della sua prima piattaforma di vendita digitale.

“L’obiettivo è quello di creare un’esperienza d’acquisto a 360 gradi, affiancando ai 320 punti vendita fisici sul territorio italiano e circa 80 in quello europeo, una realtà virtuale grazie alla quale il cliente può facilmente e velocemente acquistare un capo Met Jeans in qualsiasi momento e ovunque si trovi.” Jimmy Chen CEO dell’azienda.

Le difficoltà del periodo storico non hanno fermato lo sviluppo del marchio che si è dimostrato costante nella sua crescita, rinnovando in ogni stagione sia la proposta denim che i total look Met che spaziano dalla maglieria ai capi spalla fino al tempo libero.

È possibile acquistare tutta la collezione Met Jeans al seguente link:

www.metjeans.com