“Flags of Our Fathers” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie il film “Flags of Our Fathers” di Clint Eastwood. Nel cast: Ryan Phillippe, Jamie Bell, Jesse Bradford e Adam Beach

Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) trasmette, venerdì 4 marzo in prima serata alle 21.10, il film diretto da Clint Eastwood, “Flags of Our Fathers”. Tra i protagonisti Ryan Phillippe, Jamie Bell, Jesse Bradford, Adam Beach e Barry Pepper. Siamo nel 1945 e questa è la storia di una fotografia molto famosa scattata da Joe Rosenthal, Premio Pulitzer, nel corso della battaglia di Iwo Jima. Lo scatto ritrae un marinaio e cinque marines mentre issano la bandiera americana sul monte Suribachi.

La potente immagine è diventata simbolo della vittoria statunitense contro i giapponesi. James Bradley è uno scrittore e figlio di uno degli uomini ritratti, l’infermiere John “Doc” Bradley. L’uomo decide di cercare gli altri componenti di quella spedizione per ricostruire la storia che sta dietro a quell’immagine. La verità che emerge si rivela ben presto molto diversa dalla storia che tutti conoscono. La foto è diventata simbolo della vittoria finale pur essendo stata scattata all’inizio della sanguinosa battaglia. La ragione? Il dipartimento militare americano, una volta visto lo scatto, ha deciso di utilizzarlo come mezzo di propaganda.