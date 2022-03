Enpa pubblica il racconto “Il koalino e la bambina”

“Il koalino e la bambina”: disponibile online gratuitamente il primo racconto del progetto “Letture d’affezione” dell’Enpa che prevede un’uscita al mese

Si tratta di dieci racconti, dieci voci, dieci storie in cui si raccontano gli animali e in alcuni casi sono gli animali stessi che si raccontano.

Una al mese, per le lettrici e i lettori, di ogni età, che popolano il nostro mondo e che troverete sul sito di Enpa e, alla fine dell’anno, in un piccolo volume, in cui ogni storia sarà accompagnata da un’illustrazione.

Cura, affetto, responsabilità verso il mondo dei cani e dei gatti e di tutti gli animali, con uno sguardo al clima che cambia, provocando disastri, di cui solo un animale è responsabile: l’uomo. Si consiglia la lettura collettiva e – perché no? – ad alta voce con i grandi e piccoli volontari e attivisti dell’Enpa. E si chiede di fare lo stesso, di raccogliere altre storie e di raccontarle, in un lungo racconto collettivo.

Si parte con “Il koalino e la bambina” di Nina e Giuseppe Civati. L’illustrazione è di Claudia Piras.