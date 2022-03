Caruccio online con la canzone “Sarajevo”

“Sarajevo” è il nuovo singolo di Caruccio, artista, autore e produttore torinese anche conosciuto come Fractae

“Sarajevo” è il nuovo singolo di Caruccio, artista, autore e produttore torinese anche conosciuto come Fractae. Dopo la pubblicazione di Harem che ha segnato l’inizio del progetto “Caruccio”, il nuovo brano è una ballad coraggiosa, molto attuale nella scrittura e nel suono ma che allo stesso tempo attinge alla musica del passato, tuttora ispiratrice delle nuove generazioni.

“Sarajevo è una telenovela romantica coi Kalashnikov, lo spin-off in seconda serata di un grande film d’amore mai andato in onda, da guardare tutto d’un fiato bevendo le ultime due birre rimaste in frigo e canticchiando la canzone trash della sigla, forse ancora disponibile su qualche CD all’autogrill”.

Biografia: chi è Caruccio

Nato nel sistema solare, porta una camicia retrò ma quando fa musica si mette volentieri a nudo. Le sue canzoni nascono nella bocca dello stomaco (spesso dopo notti spettinate come i suoi ricci) e sono cocktail di piccoli momenti autentici nel samsara metropolitano.

Cresciuto in orbita fra le cassette rock/soul nella Volkswagen di suo padre e i dischi italiani nella cucina di sua madre inizia presto ad esprimersi artisticamente in modo vulcanico. Dalla scuola di Battisti alle chitarre ruvide e i synth spaziali d’oltremanica sviluppa uno stile di scrittura e una ricerca del suono personali ma ricchi di riferimenti stilistici. Caruccio è il progetto artistico del cantautore, polistrumentista e producer Paolo Caruccio aka Fractae.