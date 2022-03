Vertenza Whirlpool Napoli: operai bloccano innesto A3

Operai Whirlpool di Napoli ancora in protesta: bloccato l’innesto dell’autostrada A3, all’altezza di via delle Repubbliche Marinare

Prima un’assemblea in fabbrica, poi la protesta in strada, culminata nel blocco dell’innesto autostradale dell’A3, all’altezza di via delle Repubbliche Marinare. Protagonisti della mobilitazione i lavoratori della Whirlpool di Napoli, tornati nuovamente a manifestare dopo aver appreso che il prossimo tavolo relativo alla vertenza sarebbe stato convocato per il 23 marzo. “Una data lontana – spiegano le tute blu Whirlpool -, nell’attesa non restiamo fermi”.

I lavoratori assicurano di essere pronti a iniziare “una nuova via crucis, non siamo per nulla rassegnati, ma siamo determinati“. Ieri i sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno inviato una lettera rivolta al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, all’assessore regionale al Lavoro Antonio Marchiello, al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e al prefetto di Napoli Claudio Palomba chiedendo un “incontro urgente” alle istituzioni locali, spiegando di essere “preoccupati per i risvolti sociali e per le possibili ripercussioni di ordine pubblico” determinate dallo slittamento dell’incontro, inizialmente previsto per martedì, al 23 marzo.

MISE CONVOCA TAVOLO IL 23 MARZO

È convocata la riunione Whirlpool per il 23 marzo alle ore 15. La riunione si svolgerà in modalità mista, presso il Parlamentino del Mise e in videoconferenza. Lo apprende la Dire (www.dire.it) da fonti sindacali.