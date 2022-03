Tecniwork lancia le solette Active Sport

Tecniwork, il brand italiano professionale che realizza prodotti specifici per il settore estetica, sanitaria-farmacia e podologia, ha ideato la soletta Active Sport

Tecniwork, il brand italiano professionale che realizza prodotti specifici per il settore estetica, sanitaria-farmacia e podologia, ha ideato per lo sport e il tempo libero la soletta ACTIVE SPORT.

Adatta per essere inserita nelle calzature comfort o sportive, rimuovendo la soletta pre-esistente. ACTIVE SPORT è la soletta che sostiene attivamente l’arco plantare, proteggendo e armonizzando efficacemente. Con volta di sostegno semi-rigida sottile e conformabile al movimento: avvolge il tallone incrementando la stabilità e sostiene attivamente l’arco plantare.

Progettata da Tecniwork con i cuscinetti shock-absorber che ammortizzano avampiede e tallone, dotati di superficie antiscivolo contribuisce a far aderire la soletta alla calzatura.

Rivestita in tessuto resistente all’abrasione e all’usura.

Può essere necessario qualche giorno di utilizzo prima che il piede si adatti al sostegno dell’arco plantare.

ACTIVE SPORT, stabilità e sostegno durante l’attività:

Ammortizzazione e protezione per tallone e avampiede

Se necessario, ritagliabili seguendo il marcatore di lunghezza nella parte inferiore

Lavabili con un panno umido

Disponibile nelle misure dal n. 35 al n. 48

Prezzo suggerito al pubblico:

ACTIVE SPORT disponibile nelle misure dal nr. 35 al nr. 48 _1 paio 24,90€

