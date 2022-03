“Ombre” è il nuovo libro di Arsenio Siani

Arsenio Siani torna con “Ombre”, primo capitolo della trilogia Urban Fantasy “I Maestri”: il libro è disponibile su Amazon

Dopo il grande successo nel genere “giallo” con la pubblicazione dei primi due capitoli della serie “un investigatore nell’antica Etruria” con protagonisti il magistrato Etrusco Aker Perkna, Arsenio Siani torna al genere che lo ha lanciato, l’urban fantasy, e pubblica “Ombre”, primo capitolo della trilogia “I Maestri”. Per l’esattezza di tratta di una riedizione di un precedente lavoro di Siani, il suo esordio assoluto nella narrativa avvenuto nel 2013 con la casa editrice Officine editoriali”. All’epoca l’editore impose un cambio del titolo, optando per il meno evocativo Roba degli altri mondi”. Dopo essere tornato in possesso dei diritti dell’opera l’autore lo ha ripubblicato con il suo titolo originario e in una versione più fedele alla prima stesura e agli intenti iniziali.

Un urban fantasy allucinato, il primo capitolo dell’avvincente trilogia “I Maestri”.

In esclusiva su Amazon, ebook a soli 0,99€, cartaceo a 9,99€, GRATIS con KU.