“Misery non deve morire” su Rai Movie: la trama del film

In seconda serata su Rai Movie il film cult “Misery non deve morire” di Rob Reiner, con il premio Oscar Kathy Bates e James Caan

Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) trasmette giovedì 3 marzo alle 23.05 una pietra miliare della cinematografia thriller, il cult “Misery non deve morire”. Il film, diretto da Rob Reiner, si basa sull’omonimo best seller di Stephen King ed è interpretato da una straordinaria Kathy Bates e da James Caan. Paul Sheldon, scrittore diventato famoso grazie a una serie di romanzi che hanno per protagonista Misery Chastain, decide di concludere la serie con un ultimo romanzo che sancisce la morte della stessa.

Dopo aver finalmente terminato il lavoro su un nuovo romanzo, completamente differente da quanto fatto in passato, lascia la baita nella quale si era rifugiato per cercare ispirazione – in una località sperduta del Colorado – e si ritrova privo di sensi dopo un incidente d’auto, in seguito a una tormenta di neve. La persona che lo salva, Annie Wilkes, si scoprirà essere una sua grande fan. Dopo alcuni giorni, strane coincidenze e circostanze, Paul Sheldon scoprirà che Annie Wilkes ha un lato maligno e morboso. Il film è stato premiato con un Golden Globe e un Oscar come miglior attrice per Kathy Bates, autrice di una grandissima prova che l’ha consacrata definitivamente al grande pubblico.