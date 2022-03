Loredana Fiorello in libreria con “Io ricordo”

“Io ricordo”: nel saggio di Loredana Fiorello, disponibile nelle librerie e online, le testimonianze inedite di un sopravvissuto alla persecuzione ebraica

Pubblicato per Edizioni Ex Libris il libro “io ricordo – Storia degli ebrei italiani”, saggio di Loredana Fiorello che descrive e commenta le inedite testimonianze di Tullio Sonnino, testimone e superstite della discriminazione razziale e dello sterminio antisemita. Alle pagine della narrazione in prima persona del protagonista si alternano le descrizioni storiche dell’autrice che aiutano il lettore a meglio comprendere il testo e i fenomeni vissuti, componendo così, a fianco della storia vissuta, un manuale di storia contemporanea, prezioso ausilio per non dimenticare la genesi e l’epilogo degli orrori della shoah.

Il volume è arricchito di preziosi scatti fotografici che accompagnano il lettore per tutta la lettura delle difficili vicissitudini narrate. L’illustrazione di copertina è della pittrice Patricia Bemporad.

Un volume che consente a tutti noi di poter fare memoria della nostra storia.

I dettagli del libro su http://www.edizioniexlibris.com/2021/11/23/io-ricordo/