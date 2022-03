“Le ultime 24 ore” su Rai 4: la trama del film

In prima serata su Rai 4 il thriller d’azione “Le ultime 24 ore”: ecco la trama del film. Nel cast Ethan Hawke e Rutger Hauer

Giovedì 3 marzo per il ciclo Action Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) propone alle 21.20 un thriller d’azione avvincente ed emozionante, “Le ultime 24 ore” di Brian Smrz. Travis Conrad è un ex agente dell’organizzazione paramilitare Red Mountain che torna in azione dopo essersi ritirato a causa della morte della sua famiglia, di cui si sente responsabile.

La sua nuova missione è impedire che un ex militare a conoscenza di segreti di Stato provochi la caduta del governo, ma nel corso di uno scontro Travis resta ucciso. L’uomo si risveglia sul letto della sala operatoria con un timer al polso: è stato resuscitato attraverso un intervento chirurgico sperimentale ma ha solo 24 ore di vita, tempo necessario per portare a termine la missione. Nel ruolo del protagonista troviamo Ethan Hawke, qui affiancato da Rutger Hauer in una delle sue ultime interpretazioni.