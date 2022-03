Il rapper 22:22 online con “Ne avevo bisogno”

Il rapper 22:22 pubblica il brano-sfogo di X-Factor arricchito da un accompagnamento al pianoforte: fuori “Ne avevo bisogno”

Esce in digitale per Gold Leaves Academy, distribuito da Believe, “Ne avevo bisogno” (https://bfan.link/ne-avevo-bisogno), il nuovo singolo di 22:22, rapper che si è fatto notare durante i bootcamp dell’ultima edizione di X-Factor soprattutto perché autore della prima esibizione a cappella della storia del programma.

Il testo di “Ne avevo bisogno” è quello cantato a ottobre 2021 a X-Factor senza base strumentale ma ora, con l’uscita ufficiale, è stato ampliato e si arricchisce di un accompagnamento al pianoforte di thy Alien e SamWitwikcy che rafforza l’atmosfera intima e sentimentale del brano. Pur trattandosi di uno sfogo, infatti, a emergere sono una serie di stati d’animo e fatti personali tirati fuori con una certa fatica, a tratti urlando, facendo percepire in ogni passaggio la sincerità di quelle parole. Non a caso, il brano ha colpito subito sia il pubblico sia la stampa (Rolling Stone ha dato alla sua esibizione il voto più alto di quella puntata: 10) per queste caratteristiche e perché coinvolge anche temi molto attuali come le discriminazioni di genere e razza.

22:22 è un rapper classe 2000 originario de L’Aquila e residente a Milano. Da adolescente inizia a farsi conoscere nel circuito underground con le battle di freestyle e dei brani molto conscious. Dopo aver incontrato il producer thy Alien, i due realizzano insieme decine di singoli, un primo album non ufficiale e suonano dal vivo in più occasioni. Nel 2019 cambia tutto. 22:22 si trasferisce a Milano e crea uno stile musicale basato sull’astrazione delle parole, puntando tutto sulla fonetica e ignorando la semantica. Questo è il percorso che continua a portare avanti, con l’eccezione di “Ne avevo bisogno”, un brano in cui vengono riversate tutte le parole non dette nei suoi singoli “futuristi”.