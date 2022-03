Ed Sheeran e Camila Cabello duettano in “Bam Bam”

Camila Cabello ed Ed Sheeran insieme per “Bam Bam”. Questo il titolo del brano che vede i due artisti collaborare insieme dopo “South of the Border”

Camila Cabello ed Ed Sheeran insieme per Bam Bam. Questo il titolo del brano che vede i due artisti collaborare insieme dopo South of the Border, tratta dall’album del 2019 No. 6 Collaborations Project e a cui ha partecipato anche la voce di Cardi B. “Bam Bam. 4 marzo con Ed Sheeran, una delle mie persone preferite e il mio artista preferito di sempre. Inoltre il mio compleanno è il giorno prima, quindi tripla vittoria”, ha scritto Camila sui social.

La canzone, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è il secondo singolo estratto dall’album Familia, di prossima uscita:

“L’interdipendenza è rendersi conto di quanto siano importanti tutti nella tua vita. Molto è ispirato dalle mie relazioni: le mie relazioni con la mia famiglia, la mia relazione con i miei amici, la mia relazione con il mio partner [allora fidanzato Shawn Mendes]. È tutta una questione di connessioni con altre persone, da qui, Familia“, ha detto la Cabello ai microfoni di Billboard.