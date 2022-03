Il video di Gualtieri: Roma si candida a Expo 2030

Il sindaco Gualtieri cammina lungo il Tabularium e presenta in un video la candidatura di Roma a Expo 2030

Alla vigilia della partenza per Dubai della delegazione italiana, gli account di Expo 2030 Roma hanno lanciato un video in cui il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presenta la candidatura della Capitale. Nel video della durata di due minuti, il sindaco cammina lungo il Tabularium, l’Archivio Pubblico dell’antica Roma, e racconta come la Capitale sia pronta per affrontare le grandi sfide del futuro: “Cultura, natura e innovazione si fondono in una rigenerazione che accompagna le persone verso una nuova era”.

“Sono Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, sono entusiasta di poter presentare la candidatura di Roma per un evento così stimolante come l’Esposizione universale – spiega il primo cittadino nel video – La trasformazione urbana è vista sempre di più come un punto di svolta e Roma è pronta a fare la sua parte. Il nostro progetto per Roma Expo 2030 indicherà un modo nuovo di promuovere la convivenza urbana. Roma è il posto giusto per discutere questi temi, perché cultura, natura e innovazione sono parte della nostra identità”.

Il sindaco di Roma prosegue nel video: “Siamo la patria di urbanisti e architetti di fama mondiale. Siamo la città più verde d’Europa, un luogo dove città e campagna hanno trovato il modo di coesistere e possono così contribuire a plasmare le città del futuro. Ospitiamo università e centri di ricerca all’avanguardia nell’innovazione. Siamo una città cosmopolita e inclusiva. Nel corso dei nostri 3000 anni di storia abbiamo reinventato noi stessi numerosissime volte. Abbiamo le meraviglie del passato a portata di mano. Adesso vogliamo mostrare i modi per affrontare le grandi sfide del futuro. Non vediamo l’ora di vedervi tutti a Roma”, conclude Gualtieri.

‘Popoli e territori: rigenerazione urbana, inclusione e innovazione’ è il tema della candidatura a Expo 2030 presentata lo scorso dicembre da Di Maio, Gualtieri, Massolo e Scognamiglio all’Assemblea Generale del Bureau International des Expositions.