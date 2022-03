Georgia Mos online con “La primavera” remix

Nuovo successo per Georgia Mos che pubblica sulle piattaforme digitali il remix ufficiale per Jovanotti del brano “La Primavera”

La dj e cantante sanremese Georgia Mos pubblica il remix ufficiale per Jovanotti del brano “La primavera” con sonorità house ed elettroniche. Georgia nota per la sua bravura abbinata ad una bellezza tipicamente italiana continua a conquistare successi.

< Sono estremamente felice di essere stata scelta da un fuoriclasse come Jovanotti> racconta Georgia < Lorenzo è rimasto molto contento ed entrambi non vediamo l’ora di suonarla e cantarla in giro, soprattutto al Jova Beach! Ringrazio di cuore tutto il team che ha lavorato per questo progetto>.

Georgia è una delle dj producer italiane più famose all’estero, vanta tour non solo in Europa ma anche in Cina, India e Nepal.

Inizia a studiare canto nella sua città Sanremo all’età di 8 anni. L’amore per la musica la porta a girare il mondo fino a stabilirsi a Londra dove coltiva la passione per il djing e la musica elettronica. Si esibisce in alcuni dei più importanti clubs del mondo come il “Privilege” di Ibiza e “1 Oak” di New York.

Nel 2016 ritorna in Italia ed esordisce nel programma televisivo “Top Dj” su Italia Uno come unica concorrente donna. Il successo televisivo la porta in giro per le consolle più importanti non solo d’Italia ma di tutto il mondo. Pubblica diverse release “Tan Bueno”, “Call 911” “Will you follow me?” e “if you had my love” che raggiunge i tre milioni di streaming su Spotify.

Nel 2021 viene scelta tra i giudici del programma televisivo di Canale 5 “All together now” oltre che condurre su Twitch, piattaforma dedicata ai più giovani, il suo “Bibici show” .

Georgia Mos con “La primavera” remix ha iniziato il suo 2022 alla grande!