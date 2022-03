Banijay e 24ORE Business School formano i professionisti dei New Media

Banijay e 24ORE Business School formano i futuri professionisti del mondo dei New Media con la seconda edizione del Master in Content Creation

Il settore dei contenuti digitali di informazione e intrattenimento come editoria, audio e video entertainment, sta vivendo a livello globale un periodo da protagonista. Come rileva una ricerca dell’Osservatorio Digital Content del Politecnico di Milano nel 2021, il mercato del Video Entertainment negli ultimi 12 mesi ha oltrepassato quota 1,3 miliardi di euro, e la sua componente principale è oggi rappresentata dal 61% della spesa dei consumatori. Si tratta di uno sviluppo che ha mutato profondamente la filiera produttiva e distributiva, aprendo a nuovi scenari competitivi e richieste di nuove figure lavorative.

In questo scenario, la 24ORE Business School rafforza l’impegno nei confronti della formazione dei giovani grazie alla collaborazione con Banijay, società attiva nel mercato italiano per la produzione di contenuti audiovisivi scripted e unscripted, nel Master in Content Creation per Podcast, Radio, TV e New Media.

Il Master vuole offrire ai suoi partecipanti una formazione concreta per lavorare nel settore dei media e dell’intrattenimento, accompagnando giovani neolaureati in un percorso di sei mesi che possa dare loro l’opportunità di acquisire competenze crossmediali e multipiattaforma tramite cui valorizzare le specificità del content per l’audio e il video, passando dalla radio alla TV e poi dalla stampa al web.

“Per avere successo in un mondo sempre più connesso e digitale le aziende si stanno trasformando sempre più in Content Factory e hanno sempre più bisogno di professionisti capaci sia di comprendere quali siano le informazioni più rilevanti, sia di saperle narrare ai pubblici di riferimento con storie interessanti, emozionanti e arricchenti in termini di valore. – dichiara Alessandra Pinto, content Manager e responsabile del Master in Content Creation per Podcast, Radio, TV e New Media della 24ORE Business School – Vengono ricercate nuove esigenze comunicative, nuovi canali e nuovi modi di comunicare. Le figure come Brand Journalist e Content Creator sono sempre più richieste, per accreditare le aziende come fonte di notizie in un determinato ambito e leader anche oltre il proprio campo”.

Da sempre Banijay si impegna a creare contenuti interessanti e in linea con le richieste di mercato. La collaborazione con il Master, pertanto, mira a trasferire know-how e competenze sempre più aggiornate per rispondere alle nuove esigenze del mercato dell’intrattenimento, formando dei professionisti completi, in grado di lavorare sui contenuti su tutte le piattaforme nate negli ultimi anni. E sarà la business unit di Veronica Ferrari, attiva in tutte le società del gruppo Banijay in Italia, a guidare il progetto di formazione e a seguire i partecipanti del master attraverso la realizzazione di project work sul branded content. A conclusione, inoltre, verrà data la possibilità al giovane più talentuoso di entrare a far parte del team del dipartimento di Branded Content attraverso uno stage curriculare.

“Siamo molto felici e onorati di collaborare in questo progetto di formazione con la 24ORE Business School – afferma Veronica Ferrari, Commercial Strategy Director di Banijay – Il cuore dei media è il contenuto, e l’anima di Banijay è costituita da persone che creano il contenuto. Il nostro obiettivo, quindi, è quello di formare persone con l’intento di avvicinarle a questo mondo e a tutto l’ecosistema che ruota intorno al “contenuto”, che non è fatto solo di creazione, ma anche di produzione, di diffusione, promozione e di adattamento a tutte le piattaforme nate negli ultimi anni. Per farlo, e far sì che ci siano benefici in termini di qualità, vitalità ed intrattenimento per tutti, è necessario condividere il nostro know-how con chi ha deciso di avvicinarsi o di rafforzarsi in questo settore.”

Il dipartimento guidato da Veronica Ferrari, costituito da diverse attività commerciali e di marketing e specializzato nell’estensione del prodotto a partire dai programmi televisivi prodotti da Banijay, è player chiave del settore. Tra i suoi compiti principali, quello di creare brand extension per le singole produzioni promuovendo attività di brand integration, licensing e merchandising. Insieme al dipartimento digitale si lavora alla valorizzazione e alla promozione dei format di punta, partendo da una strategia editoriale, passando per la produzione diretta dei contenuti, e, infine, curando tutta la gestione promozionale online. Mentre, insieme al dipartimento creativo, vengono realizzati nuovi branded content televisivi o digitali attraverso la creazione di veri e propri formati stand-alone.