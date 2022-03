Assassinio sul Nilo: GOODmood presenta l’audiobook movie tie-in edition: un’esperienza d’ascolto sorprendente caratterizzata da un sound design e ambientazioni musicali originali

In occasione dell’uscita al cinema di Assassinio sul Nilo, film 20th Century Studios ispirato al romanzo giallo del 1937 di Agatha Christie, che sarà distribuito dal 10 febbraio da The Walt Disney Company Italia, GOODmood edizioni ne produce una versione audiobook movie tie-in edition su licenza Agatha Christie Limited.

La versione audiolibro è di alta qualità e con la sua durata di 138 minuti avvolgerà gli ascoltatori, portandoli ad immergersi in un’esperienza unica: salire a bordo di un lussuoso battello a vapore per una crociera sul Nilo che il celebre investigatore belga, Monsieur Hercule Poirot, aspettava da tempo. Una vacanza che, però, si trasformerà ben presto in una caccia all’assassino per risolvere il mistero dell’uccisione di Linnet Ridgeway, la splendida ereditiera inglese, trovata morta nella sua cabina, a cui seguiranno le morti di altre due donne.

Realizzato con la stessa cura con cui si produce un film e con una nuova cover ispirata alla locandina della pellicola, Assassinio sul Nilo è narrato e interpretato dalle voci di Riccardo Peroni, Giancarlo De Angeli, Tina Venturi, Tania De Domenico, Igor Horvat, Ruggero Andreozzi, Claudio Moneta, Orsetta Borghetto e Marcello Pozza. Inoltre, la storia è arricchita da un coinvolgente ed elettrizzante sound design che riproduce le ambientazioni, le musiche, e i suoni originali, dando vita a un’atmosfera carica di mistero in grado di suggestionare l’immaginazione e inebriare i sensi degli ascoltatori in maniera totalizzante e allusiva: calarsi nel mondo creato dall’autrice, un’avventura densa di suspense, tesa e coinvolgente.

“Dopo il successo cinematografico del remake di Assassinio sull’Orient Express, accompagniamo Poirot nell’individuare il colpevole dell’assassinio di Linnet Ridgeway tra i numerosi ospiti della nave” – spiega Paola Ergi, Producer e Co-Founder di GOODmood – “lI nuovo audiobook movie tie-in edition è stato realizzato con la stessa cura con cui si produce un film, in questo caso con un cast di 9 attori e una forma narrativa di qualità data dai nostri punti di forza quali expertise radiofonica e lavoro sul sound design. Credo fortemente che attraverso la voce sia possibile valorizzare le storie e suscitare emozioni negli ascoltatori, i quali sono portati a vivere delle nuove esperienze sensoriali”.

Assassinio sul Nilo è disponibile su tutte le maggiori piattaforme di diffusione di audiobook come Audible, iBooks, Storytel, Google Play Audiolibri.

GOODmood è un editore digitale leader in Italia nella produzione di audiobook, con oltre 1.300 titoli distribuiti, di cui 700 proprietari. Fondata da Marcello Pozza e Paola Ergi, professionisti del mondo della voce e della radio, con oltre 40 anni di esperienza e collaborazioni importanti con player come Radio Deejay con l’apertura degli studi milanesi e il rilancio del network Radio Kiss Kiss. Da oltre 20 anni l’azienda è specializzata nella produzione di audiobook di diversi generi – dai gialli ai contenuti di self help e formazione – e vanta produzioni con grandi scrittori italiani quali Simone Moro, Mauro Corona, Matteo Strukul, Enrico Brizzi, Claudia Durastanti e molti altri. I titoli degli audiobook della GOODmood Editore, ben conosciuti nel settore per l’alto livello qualitativo, editoriale e sonoro, sono presenti su Audible, Storytel, Google Play ed Apple Books.

Per consultare il catalogo completo: www.goodmood.itNel 2018 GOODMood ha lanciato la creative factory operante nell’ambito del Marketing & Comunicazione attraverso l’uso dello strumento del podcast: goodadd.it. Nel 2020, nasce la piattaforma proprietaria di podcasting 4tracce.fm.