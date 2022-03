Alek online con la nuova canzone “X4”

Alek, la cantautrice classe 2005, pubblica “X4” e racconta le sue pene d’amore: il brano è disponibile sulle piattaforme digitali

Dopo gli ottimi riscontri ottenuti con la recente pubblicazione in digitale (https://bfan.link/x4-2), “X4”, il singolo d’esordio di Alek per Vntd/Gorilla Records e con la produzione musicale di JayDar, esce oggi anche su YouTube (https://youtu.be/q2XtXdNOHL8).

Alek è una cantautrice vicentina nata nel 2005. La musica è sempre stata una sua passione e, all’età di 14 anni, quando le è stata regalata la prima chitarra, ha iniziato a comporre e scrivere, scoprendo così un mezzo ideale per esprimersi che funziona anche da valvola di sfogo. L’inizio del 2022 ha segnato il suo esordio ufficiale nel mondo della discografia: il singolo “X4”, che già nella primissima versione acustica aveva riscosso un grande interesse sui social network con centinaia di migliaia di interazioni, è uscito su tutti gli store digitali (il 14 gennaio scorso) e da oggi è presente anche su YouTube con un video diretto da Riccardo Melon che amplifica l’intimismo del pezzo.

“X4”, infatti, parla di ansie, paure e insicurezze: è il racconto di una ragazza che ha provato per quattro volte le emozioni di un amore giovanile passionale ma sofferto. Per questo, nel testo, esprime la speranza di uscire una volta per tutte dal tormento che le hanno procurato queste prime esperienze e si domanda se, finalmente, arriverà la propria libertà o se cadrà nella trappola della “quinta vipera”…

