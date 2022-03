Hiv: Moderna punta su un vaccino a mRNA

Moderna ha annunciato di aver iniziato una sperimentazione clinica per due vaccini mRNA contro il virus dell’immunodeficienza umana (HIV)

Il gigante farmaceutico Moderna ha annunciato di aver iniziato una sperimentazione clinica per due vaccini contro il virus dell’immunodeficienza umana (HIV). I primi partecipanti alla fase I della sperimentazione – 56 persone sane e sieronegative – hanno ricevuto la prima dose del vaccino giovedì alla George Washington University (GWU) School of Medicine and Health Sciences di Washington, D.C. Il vaccino mRNA è stato creato utilizzando la stessa tecnologia utilizzata da Moderna per creare il vaccino COVID-19.

I due vaccini sperimentali, molto simili tra loro, si chiamano mRna-1644 e mRna-1644v2-Core e sono stati sviluppati in collaborazione con la International AIDS Vaccine Initiative (Iavi) e la Bill and Melinda Gates Foundation.

La strada verso un vaccino contro l’HIV è stata lunga e irta di ostacoli. Attualmente, circa 38 milioni di persone in tutto il mondo vivono con l’HIV, con alcune opzioni di trattamento, ma nessuna cura. Sono stati condotti studi clinici alla ricerca di possibili cure fin dal 1987. Uno studio di un vaccino negli anni 2000 condotto in Thailandia ha riferito che le infezioni sono diminuite di circa il 30%, ma i risultati sono controversi.

Ora, usando la stessa tecnologia del vaccino COVID-19, Moderna ha creato un vaccino basato sull’mRNA per prevenire l’HIV. “Data la velocità con cui i vaccini mRNA possono essere prodotti, questa piattaforma offre un approccio più agile e reattivo alla progettazione e alla sperimentazione del vaccino, potenzialmente in grado di risparmiare anni dalle tipiche tempistiche di sviluppo del vaccino”, si legge nella dichiarazione di Moderna.

A differenza dei vaccini tradizionali, che introducono nell’organismo una parte del virus indebolito o inattivato, quelli a Rna messaggero consegnano alle cellule le istruzioni necessarie per produrre un frammento di una specifica proteina (antigene) che solitamente si trova all’esterno del virus e che viene riconosciuto come estraneo dal sistema immunitario: l’obiettivo è stimolare specifici linfociti B a produrre anticorpi neutralizzanti ad ampio spettro contro l’HIV.

È ancora presto per dire se questa nuova strategia funzionerà dove i vaccini tradizionali hanno fallito, ma le premesse sembrano buone. Una prima prova l’anno scorso ha testato l’immunogeno ma senza impiegare la tecnologia mRNA. Ha mostrato che la risposta immunitaria desiderata è stata innescata in decine di persone che hanno partecipato alla ricerca. L’antigene è riuscito a stimolare i linfociti B nel 97% dei partecipanti.

Sulla base di quei risultati promettenti, il vaccino mRNA userà quegli stessi immunogeni per innescare risposte immunitarie nei pazienti nella speranza che le cellule linfocitarie B del sistema immunitario generino anticorpi contro l’HIV.

Gli immunogeni utilizzati in questa sperimentazione sono stati sviluppati da IAVI, una fondazione di ricerca scientifica senza scopo di lucro dedicata a saperne di più su HIV e AIDS, e lo Scripps Research Institute, con il sostegno della Bill & Melinda Gates Foundation e l’Istituto Nazionale di Allergia e Malattie Infettive degli Stati Uniti. Gli immunogeni saranno forniti con la tecnologia mRNA di Moderna.

“La ricerca di un vaccino contro l’HIV è stata lunga e impegnativa, e avere nuovi strumenti in termini di immunogeni e piattaforme potrebbe essere la chiave per fare rapidi progressi verso un vaccino efficace contro l’HIV, di cui c’è urgente bisogno”, ha detto Mark Feinberg, presidente e CEO di IAVI.

Ora che lo studio è iniziato, il prossimo passo è un’iniezione di richiamo. Quarantotto dei partecipanti riceveranno una o due dosi del vaccino mRNA, e 8 partecipanti riceveranno un richiamo del solo immunogeno. I pazienti saranno monitorati per la sicurezza per sei mesi dopo la loro ultima vaccinazione.