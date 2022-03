“For You” è il nuovo singolo di Olivia Trummer

“For You” è la title track e il primo singolo in formato audio e video, disponibile online, estratto dal nuovo album di Olivia Trummer

La pianista, compositrice e cantante tedesca Olivia Trummer presenta il brano “For You”, la title track, in versione audio e video, e primo estratto dal suo nuovo album in uscita il 4 marzo 2022 per Warner Music.

Olivia Trummer nasce in una famiglia di musicisti e sviluppa il suo rapporto con la musica come fosse una lingua madre, trovando in essa la miglior espressione per il proprio mondo interiore. Nel corso degli studi classici scopre la sua passione per la composizione e l’improvvisazione, che la porterà in seguito a volare oltreoceano per il Master’s Degree alla Manhattan School of Music di New York City.

Le sue composizioni traggono ispirazione dal suo intero percorso, spaziando con naturalezza dalla classica al jazz fino alla sfera del singer-songwriter in cui, grazie all’innata eleganza della sua voce, morbida e versatile, Olivia crea un universo unico ed intensamente poetico.

Il suo nuovo album For You raccoglie il frutto del lavoro e delle esperienze degli ultimi anni e le trasforma in un invito ad accrescere la comprensione di sé stessi in tutte le sfaccettature e ad abbracciare il cambiamento come valore. Pur essendo chiaramente un album jazz nella sua creazione e nella sua essenza, For You irradia anche l’immediatezza del pop, del gospel e dell’RnB, evocando a volte l’età dei cantautori degli anni Settanta.

L’album è impreziosito dal suono magico della tromba di Fabrizio Bosso e dall’inconfondibile tocco di Kurt Rosenwinkel, entrambi fan appassionati di Olivia, disponibili anche a unirsi al trio nel live, quando se ne presenti l’occasione.

TRACKLIST

1 – Thirsty in the bathtub

2 – Ever changing heart

3 – One way streets

4 – Your love is free

5 – New start

6 – For you

7 – Piece of love

8 – Walking on one way streets

9 – Fall song

10 – Road to peace

11 – Undress me

https://linktr.ee/oliviatrummer