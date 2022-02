Tiziano Ferro e Victor Allen sono diventati papà di Andres (4 mesi) e Margherita (9 mesi). Ad annunciarlo Ferro sui social con uno scatto che lo ritrae con i due figli in braccio insieme a suo marito. “Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie”, ha scritto Tiziano sui social.

L’artista, riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non ha specificato quali siano state le modalità attraverso cui sia intrapreso il percorso genitoriale, ma chiede ai fan di rispettare la privacy della sua famiglia. “Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo – scrive ancora Ferro – la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo”.

Il cantante conclude: “Saranno solo e soltanto loro a decidere ‘quando’ – e soprattutto ‘se’ – condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. È un diritto insindacabile. Grazie per l’amore e per la comprensione di sempre. Vi vogliamo bene! T, V, M, A”.

Pro Vita & Famiglia: “Speriamo non sia caso di utero in affitto”

“È sempre una notizia triste e grave quella per cui due bimbi cresceranno senza sperimentare la tenerezza, l’amore e la dolcezza di una mamma e senza una presenza femminile nella loro intimità familiare. Per quanta cura possano dare, due uomini non fanno e non faranno mai una mamma. Vogliamo quantomeno sperare che Tiziano Ferro e il compagno non si siano dotati di quei bambini sfruttando i loro patrimoni per accedere al criminale mercato dell’utero in affitto”. Questo il commento di Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia, alla notizia secondo cui il cantante Tiziano Ferro è ‘diventato padre’ di due bimbi di 4 e 9 mesi insieme al compagno.

“Comunque sia andata questa vicenda, è urgente che nel Parlamento italiano sia finalmente avviato l’iter per rendere l’utero in affitto un reato universale punibile ovunque commesso, e che si annulli l’orrenda fiera dei figli su misura prevista a maggio a Milano, che in passato ha già pubblicizzato questa pratica orrenda” conclude Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia.