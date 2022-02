Su Rai Premium “Fidanzati per convenienza”: la trama

In prima serata su Rai Premium in onda “Fidanzati per convenienza”: ecco la trama della commedia diretta da David Winning

Una psicologa professionista che gestisce un blog specializzato in relazioni di coppia. E’ La dottoressa Kate Lawrence, esperta in relazioni sentimentali e protagonista di “Fidanzati per convenienza”, una commedia in onda su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) lunedì 28 febbraio in prima serata.

Nel film, la Lawrence che gestisce un blog di grande successo, vuole annunciare pubblicamente il suo fidanzamento con Bryan, un affascinante uomo d’affari. Ma mentre si prepara a divulgare la notizia, Bryan la sconvolge, lasciandola improvvisamente. Per salvarla dall’umiliazione e proteggere la sua immagine pubblica, Lucas Wright, suo amico d’infanzia, interviene facendo finta di essere il fidanzato e promesso sposo. “Fidanzati per convenienza” è un film diretto da David Winning e interpretato da Vanessa Marcil e David Sutcliffe.