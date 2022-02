“Solomon Kane” su Rai 4: la trama del film

In prima serata su Rai 4 il film “Solomon Kane”: in onda la storia di un pirata spietato scritta e diretto da M.J. Bassett

Si tinge di fantastico la prima serata di lunedì 28 febbraio su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) con il film dark-fantasy “Solomon Kane”, scritto e diretto da M.J. Bassett e ispirato al personaggio della saga letteraria creata da Robert Ervin Howard nel 1928. Lo spietato pirata Solomon Kane mette a ferro e fuoco le città a cui approda con la sua ciurma finché l’incontro ravvicinato con un demone che gli promette dannazione eterna lo spinge a ritirarsi in un monastero in Inghilterra.

Dopo un periodo di reclusione, Kane si mette in marcia verso il Nuovo Mondo mettendo la sua esperienza con il paranormale al servizio di chi è oppresso da creature demoniache. Tra demoni, streghe, creature mostruose e tanta azione, Solomon Kane è il primo adattamento cinematografico del noto personaggio letterario di Howard, perfettamente impersonato da James Purefoy, attore noto per la serie tv The Following e per la partecipazione al primo capitolo della saga cinematografica Resident Evil.