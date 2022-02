Instagram Pills Academy: nasce l’Accademia per sfondare sui social

Si chiama “Instagram Pills Academy” il nuovo progetto dell’Instagram coach Arianna Cavina che insegna come sfondare sui social

Audrey pubblicava post per la cura dei capelli ricci ed oggi è curly coach. Francesca, proprietaria di un brand sartoriale home made, trova ogni giorno nuovi clienti interessati alle sue creazioni. Alessandra, interior designer, ha invece chiuso l’anno con un fatturato da capogiro. Nasce la scuola per sfondare sul web, trasformando in business la propria passione tramite i social, uno in particolare: ‘Instagram Pills Academy’, progetto dell’Instagram coach Arianna Cavina, 25 anni, ha come obiettivo insegnare a professionisti, imprenditori digitali e content creator come sfruttare al meglio la piattaforma per creare la propria community online e mettere il turbo sul lavoro. Dalla cucina, con lezioni di showcooking, all’addestramento di cani sul web, alla promozione dei propri video e foto, e-commerce o negozi online, si punta a incrementare clienti o consulenze lavorando su presenza e visibilità.

“Il progetto nasce da un’esperienza personale, un investimento compiuto nel 2019, l’acquisto di un corso di formazione per diventare una course creator – – spiega Arianna Cavina – A quel tempo avevo una pagina Instagram dedicata alla moda ma per mantenermi lavoravo come magazziniera. Quel corso diede una svolta al mio lavoro e alla mia vita, e oggi abbiamo messo in piedi una vera e propria ‘scuola’, in grado di insegnare le strategie pratiche e concrete per trasformare un semplice profilo Instagram in un’attività indipendente, scalabile e monetizzabile. La mission è aiutare quanti più imprenditori digitali o aspiranti tali a utilizzare la piattaforma più matura sul mercato come strumento per trovare clienti e costruire un business sostenibile e duraturo nel tempo. Instagram ha davvero un potenziale incredibile per generare visibilità ma soprattutto vendite”.

Instagram Pills Academy è un percorso avanzato dedicato a liberi professionisti, consulenti, networker, imprenditori digitali, content creators, fotografi e videomaker, Instagram coach, social media manager, artigiani. Il corso, online sulla piattaforma kajabi, si svolge in 56 video lezioni, accompagnate da slides scaricabili ed esercizi pratici. Inoltre, è prevista un’interazione social con i maestri. “Sono tantissimi gli ‘studenti’ che si sono affidati a noi, le recensioni sono positive e i risultati ottimi – prosegue ancora la Instagram coach – Non rilasciamo semplici informazioni ma un vero e proprio metodo per crescere sul social in 12 mesi, lavorando su ciò che si ama”. Una prima lezione gratuita consentirà di scegliere in maniera consapevole se continuare, mentre per iscriversi bisognerà accedere al link https://www.ariannacavina.net/opt-in-webinar.