“Il giorno dei lunghi fucili” su Rai Movie: la trama del film

Su Rai Movie in prima serata il western di Don Medford “Il giorno dei lunghi fucili”: la trama del film con Gene Hackman, Oliver Reed e Candice Bergen

Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) trasmette lunedì 28 febbraio alle 21.10 “Il giorno dei lunghi fucili”, un western di Don Medford con Gene Hackman, Oliver Reed e Candice Bergen.

Frank, capo di una banda di fuorilegge, vorrebbe imparare a leggere e a scrivere e per questo motivo rapisce Melissa, giovane maestra moglie di Brandt, ricco e degenerato ranchero. Brandt, raggiunto dalla notizia del rapimento mentre si trova in viaggio con alcuni amici per una battuta di caccia, durante la quale vengono sperimentati fucili a lunga gittata e dotati di cannocchiale, inizia la ricerca dei rapitori.

Melissa, più volte protetta da Frank dagli assalti degli altri componenti della banda, si innamora di lui. I due tenteranno di salvarsi raggiungendo il confine e cercando di sfuggire alla caccia di Brandt.