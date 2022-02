Gli italiani preferiscono il sexting al sesso

Più sexting, meno sesso: un gran numero di italiani si scambia senza sosta messaggini piccanti e foto hot via smartphone ma rinucia ad una vita sessuale attiva

Il Belpaese colpito nel suo caldo cuore mediterraneo dalla freddezza tecnologica? Sembra proprio così: oggi 1,8 milioni di italiani di età compresa tra i 18 e i 40 anni non hanno una vita sessuale attiva.

Il dato emerge applicando alla popolazione italiana le evidenze di un sondaggio realizzato su un campione di mille uomini e mille donne intervistati del 24 al 28 gennaio 2022.

Seppure realizzato su un campione non probabilistico, i risultati sono perfettamente in linea con il «Rapporto Censis-Bayer sui nuovi comportamenti sessuali degli italiani» che —al 2019— riferiva in quella stessa fascia di età l’esistenza di un 11,6% di uomini e di un 8,7% di donne che non fanno sesso: insomma 1,6 milioni di italiani.

A causa del Covid e poi dei vari lockdown ed infine delle nuove restrizioni che ancora affliggono gli italiani, scatenando psicosi e depressioni, il fenomeno oggi si è accentuato, ulteriormente. «La percentuale di maschi 18-40enni che non praticano sesso è salita al 13% e quella delle donne al 9,8%»

L’incremento maggiore si registra negli uomini: dal 3% del 1999 all’11,6% registrato dal Rapporto Censis-Bayer nel 2019 per arrivare al 13% registrato da Incontri-ExtraConiugali.comnel 2022. Nelle donne, invece, la percentuale era alta già da prima: 7,9% nel 1999, per salire all’8,7% nel 2019 ed al 9,8% nel 2022.

Eppure per ripartire basterebbe proprio una scappatella. «Un tradimento —in totale discrezione e anonimato— è quello che ci vuole per dare una scossa alla propria vita e in molti casi salvare anche le relazioni preesistenti: paradossalmente, infatti, una relazione extraconiugale può riuscire a rendere più solido il matrimonio e più stabili anche le coppie non sposate»