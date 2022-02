“Abracadabra” è il nuovo album di Martino Vercesi

Disponibile online su tutte le piattaforme digitali “Abracadabra”, il nuovo album di Martino Vercesi fuori per Sound Engineer

Abracadabra, termine antico dall’origine ignota, come la musica spesso imperscrutabile e inintelligibile. Abracadabra è un concept album di Martino Vercesi, una chitarra, nessuna chitarra, centomila caleidoscopici riflessi.

Martino Vercesi è nato a Milano. Dopo essersi appassionato fin da piccolo alla chitarra moderna nel 2002 si diploma in chitarra classica al conservatorio “G. Verdi” di Milano con la votazione di 10 e lode. Completa la sua formazione perfezionandosi con Bruno Giuffredi e Andrea Dieci per la chitarra classica, Gigi Cifarelli, Luca Meneghello e Pasquale Grasso per quella jazz. Ha collaborato con diversi musicisti di chiara fama nazionale come Luigi Bonafede, Tony Arco, Giovanni Falzone, MarcoVaggi, Sandro Cerino, FabrizioTrullu, Ares Tavolazzi, Luca Dell’Anna, Mauro Battisti, Walter Calloni, Marcello Testa, Marco Micheli, Ferdinando Faraò, Danilo Gallo fra gli altri. Ha suonato presso alcuni dei più importanti teatri e jazz club nazionali e internazionali come Blue Note Milano, Auditorium “G.Verdi” Milano, PorgyandB ess Vienna, Jazz Club Chur, Jazz Club Torino. Ha suonato in diretta radio, e ricevuto lusinghiere recensioni su riviste specializzate. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni sia come solista che come sideman.