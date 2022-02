“The Fan – Il mito” su Rai 4: la trama del film

In prima serata su Rai 4 il film cult “The Fan – Il mito” per il ciclo Back to the 90s: ecco la trama. A seguire il crime metropolitano “New Jack City”

Domenica 27 febbraio alle 21.20 su Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) andrà in onda il film “The Fan – Il mito”, nell’ambito del ciclo cinematografico Back to the 90s. Diretto da Tony Scott e interpretato da Robert DeNiro e Wesley Snipes, il film racconta la storia di Gil Renard, un uomo frustrato e depresso per il matrimonio in crisi e un lavoro che non lo soddisfa.

Decide così di dedicarsi alla sua più grande passione: il baseball. Ammiratore del campione dei San Francisco Giants Bobby Rayburn, Gil inizia a temere che la carriera del suo mito sia in pericolo a causa di un nuovo acquisto dei Giants e si autoproclama “giustiziere” diventando un vero e proprio incubo per Rayburn. Campione d’incassi al botteghino nella stagione ‘96-‘97, The Fan è basato sul romanzo L’idolo di Peter Abrahams.

A seguire, l’icona del cinema anni ’90 Wesley Snipes rimane in scena per il crime metropolitano “New Jack City”, che mette l’attore nei panni del signore della droga Nino Brown mostrando la sua ascesa al potere.

L’azione si ambienta a metà anni ’80, quando a New York City comincia a proliferare un nuovo letale stupefacente, il crack. Gli agenti Appleton e Peretti sono assegnati al caso e dovranno fermare l’inarrestabile ascesa di Brown, che dal suo quartier generale sta tenendo in scacco la malavita newyorkese. New Jack City rappresenta il debutto alla regia dell’attore Mario Van Peebles ed è tratto da una celebre inchiesta del The Village Voice.