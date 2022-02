“The Limehouse Golem – Mistero sul Tamigi” su Rai 4: la trama

In prima serata su Rai 4 “The Limehouse Golem – Mistero sul Tamigi”: la trama del film con Bill Nighy, Olivia Cooke e Douglas Booth

Sabato 26 febbraio alle 21.20 Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) torna ad esplorare i territori del mistero e del fantastico con il thriller in costume “The Limehouse Golem – Mistero sul Tamigi”. 1880, Londra: il quartiere di Limehouse è scosso da una serie di terrificanti delitti che la comunità del posto attribuisce al Golem, una creatura del folklore ebraico.

Per far chiarezza sui fatti, Scotland Yard convoca il veterano ispettore Kildare, ma il dubbio che si trovi alle prese con le gesta di un serial killer soprannaturale si fa sempre più insistente. Tratto romanzo di Peter Ackroyd “La leggenda del mostro di Limehouse”, il film porta la firma di Juan Carlos Medina, regista della serie fanta-horror “A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe”, e ha tra gli interpreti Bill Nighy, Olivia Cooke e Douglas Booth.