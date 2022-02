The Kardashians su Disney+: svelata la data di uscita

The Kardashians su Disney+: la celebre famiglia Kardashian/Jenner torna con nuovo show per portare il pubblico in un viaggio inedito e intimo

A sei mesi dalla messa in onda sull’ultimo episodio di Al passo con i Kardashian, la celebre famiglia Kardashian/Jenner torna con nuovo show per portare il pubblico in un viaggio inedito e intimo nelle vite di Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloe Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner. Il divorzio tra Kim e Kanye West, la seconda gravidanza di Kylie Jenner e il fidanzamento di Kourtney con Travis Barker questi sono solo alcuni dei momenti che saranno raccontati nella nuova serie. Molto probabilmente non si parlerà della relazione di Kim con Pete Davidson perché lo show è stato girato molto prima che tra i due scoppiasse l’amore. Ma quando si parla dei Kardashian il colpo di scena è dietro l’angolo. Con il lancio del nuovo teaser trailer, Disney+ ha annunciato che The Kardashians debutta il 14 aprile sulla piattaforma.

THE KARDASHIANS, IL NUOVO TEASER TRAILER