Lucca Collezionando cambia date e si sposta ad aprile

Lucca Collezionando al Polo Fiere si sposta al 2 e 3 aprile 2022. Nuove date per l’evento dedicato al fumetto, ai suoi estimatori e al mondo del collezionismo

Come tante altre manifestazioni Lucca Collezionando sceglie di cambiare date, per questo slitterà di un mese e si terrà sabato 2 e domenica 3 aprile (anziché il primo fine settimana di marzo come programmato). Anche la fiera dedicata all’universo del fumetto, ai suoi amanti ed estimatori, a tutti gli appassionati di collezionismo cambia eccezionalmente il periodo dell’anno nella convinzione che potrà così offrire al pubblico un’esperienza migliore.

Molte e varie le collaborazioni con il territorio, tra queste si ricorda quella con Dillo in sintesi, il festival delle brevità intelligenti, confermando così la sinergia tra i due eventi cittadini. La manifestazione èfirmata Lucca Crea srl, (la società che organizza anche Lucca Comics & Gamese che gestisce il Polo Fiere di Lucca) ed è realizzata in collaborazione con il Comune di Lucca.

Lucca Collezionando sarà un vero luogo delle meraviglie; appuntamento a fine febbraio per scoprire i dettagli di un programma radicalmente rinnovato di un evento giunto alla sua quinta edizione.