Le caratteristiche dei nuovi Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+

Samsung presenta i nuovi Galaxy S22 e Galaxy S22+: esperienza fotografica rivoluzionaria, design ad effetto, tecnologia eco-consapevole. Ecco caratteristiche e prezzi

Esperienza fotografica rivoluzionaria, design ad effetto, tecnologia eco-consapevole. Samsung ha presentato Galaxy S22 e Galaxy S22+, i due nuovi smartphone di punta del colosso dell’elettronica.

I modelli introducono fotocamere dinamiche, con un’avanzata tecnologia di elaborazione delle immagini, in modo da rendere straordinario ogni momento. Costruiti con materiali sostenibili, i nuovi modelli sono progettati per essere allo stesso tempo eleganti e rispettosi dell’ambiente.

FOTOCAMERA

Con le rivoluzionarie funzionalità Nightography della serie Galaxy S22, la fotocamera è concepita per catturare più luce, enfatizzare i dettagli e rendere vividi i colori, così da far risaltare i contenuti anche al buio.

Fotocamera principale da 50MP, un teleobiettivo da 10MP e un ultra-grandangolo da 12MP, consentono di ottenere scatti sempre della massima qualità. La nuova funzionalità Auto Framing rileva fino a 10 persone e calibra automaticamente l’inquadratura della fotocamera, così da ritrarre ogni persona in maniera definita.

Galaxy S22 e S22+ sono inoltre dotati dell’ultima tecnologia di Intelligenza Artificiale Samsung, che eleva il livello di qualità delle foto.

Caratteristiche

In grado di esaltare i processi di Intelligenza Artificiale e Machine Learning più avanzati, il processore da 4 nm, disponibile per la prima volta su uno smartphone Galaxy, restituisce prestazioni che non hanno rivali, per qualsiasi necessità di streaming e produttività.

Un processore così veloce richiede una potenza adeguata. Galaxy S22 è equipaggiato di una batteria a lunga duratae della ricarica Ultra-rapida da 25W, così da non rallentare mai le prestazioni; Galaxy S22+ include invece una batteria iper ottimizzata progettata per un basso consumo energetico e una maggiore durata. Galaxy S22+ offre inoltre la ricarica Ultra-rapida da 45W, che consente di non perdere tempo quando la batteria è scarica.

Design

Galaxy S22 e Galaxy S22+ includono entrambi l’iconico design Contour-Cut, che integra la fotocamera perfettamente all’interno dell’hardware. Per dare vita a un look più elegante e definito, Samsung ha progettato entrambi i dispositivi con un display piatto distintivo, completo di una lussuosa finitura in vetro opaca. Samsung Galaxy S22 e S22+ sono entrambi disponibili nelle colorazioni Phantom Black, Phantom White, Green e Pink Gold.

Eco-consapevole

Samsung contribuisce a recuperare le reti da pesca usate e disperse in mare, trasformandole in materiali ad alte prestazioni per gli smartphone. Questo materiale, utilizzato nei supporti dei tasti della serie Galaxy S22, contiene il 20% di plastica riciclata proveniente dagli oceani. La serie Galaxy S22 incorpora inoltre materiali riciclati nei moduli degli speaker audio, così come nelle parti interne dei tasti di accensione/spegnimento e volume.

Oltre alle plastiche oceaniche, per il packaging di Galaxy S22 viene utilizzata carta riciclata al 100% e sul display è inclusa una pellicola protettiva realizzata in plastica riciclata.

Prezzo e uscita

Galaxy S22 sarà acquistabile nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €879

nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €929

Galaxy S22+ sarà acquistabile nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €1.079

nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.129

Entrambi i modelli sono disponibili.