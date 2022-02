I Klen Sheet online con “Sei con me”

Fuori “Sei con me”, il nuovo singolo dei Klen Sheet, la crew di maggio, Ngawa, Tanca, GIUMO, Goldreick, Ratematica, Monoryth e P Lo Bro

Fuori in digitale (http://li.sten.to/seiconme) e su YouTube (https://youtu.be/evDu1nISfTs) “SEI CON ME”, il nuovo singolo di KLEN SHEET, la crew nata nel 2017 e formata da maggio, Ngawa, Tanca, GIUMO, Goldreick, Ratematica, Monoryth e P Lo Bro.

“Questo brano – racconta la crew – è la quintessenza del KLEN SHEET. Persone che dicono cose diverse in modo diverso, ma lo fanno insieme. Il pezzo è nato mentre stavamo in una casa in Puglia, tra le 2 e le 3 di notte di un’estate delirante. Qualcuno era andato via, qualcuno rappava, qualcuno dormiva (Monoryth) di fianco alla sala in cui avevamo allestito uno studio. Mentre GIUMO faceva il beat gli altri scrivevano le strofe, piene di immagini tratte dalle esperienze che stavamo vivendo insieme in quei giorni”.

La produzione musicale è ispirata alla melodia di “Where Is My Mind?” dei Pixies: durante il soggiorno in Puglia, GIUMO la aveva continuamente in testa, dunque era inevitabile che lo influenzasse per “SEI CON ME”. Ha iniziato scegliendo dei suoni che richiamassero il brano e li ha resi tanto spigolosi che sembrano usciti da un disco di musica elettronica “sporca”. Su questo tappeto sonoro si succedono le voci di maggio, Goldreick, Tanca e Ngawa che rappano, ognuno con uno stile differente, per poi unirsi nel climax finale in cui urlano e ripetono in coro, come un grido di battaglia, lo slogan del brano: “SEI CON ME O CONTRO DI ME?”.

“Abbiamo chiuso il pezzo quella notte – continua la crew – e lasciato così com’è. Le strofe e le parti melodiche si susseguono a un ritmo altalenante fino a esplodere nel delirio più totale. Stessa cosa per il videoclip, frutto della mente (malata) di Ratematica, realizzato insieme a Francesca Stano e Goldreick e con la partecipazione di buona parte del gruppo. Ci piace litigare o comunque ci capita spesso. Nel video volevamo sublimare questa cosa un po’ per dare un valore anche al conflitto in sé. È uno dei brani più caratteristici tra i tanti che abbiamo prodotto (e che devono ancora uscire), e fa emergere i nostri vizi ma anche i nostri talenti, dando un’idea molto chiara della realtà multiforme che siamo”.

Sul Bigcartel ufficiale della crew (https://klensheet.bigcartel.com/product/fanzine-famille) è disponibile una fanzine/fotoromanzo che racconta, tramite le fotografie scattate sul set del video, un “pranzo di famiglia finito male”.

KLEN SHEET nasce a Roma nel 2017 ed è una crew, composta da rapper, cantanti, producer, grafici, illustratori e registi, di cui fanno parte maggio, Ngawa, Tanca, GIUMO, Goldreick, Ratematica, Monoryth e P Lo Bro. Otto membri under 30, di cui sette trasferitisi a Milano, provenienti sia dal nord che dal sud Italia, dalla provincia e dalle grandi città e con inclinazioni musicali che spaziano tra suoni e stili contemporanei riconducibili all’hip hop meno allineato: si va da atmosfere emozionali e intime fino a toni ironici o dissacranti e, a intervalli regolari, emergono sia la giovialità sia l’irrequietezza.

Klen era il nome del cane di maggio – fondatore della crew insieme agli altri due membri romani, Ngawa e P Lo Bro – a cui è stata accostata la parola Sheet per i tanti significati che genera. Le interpretazioni derivanti dall’associazione di queste due parole, infatti, sono diversi: dalle espressioni sportive e giudiziarie “clean sheet” fino alle accezioni più informali o metaforiche come un foglio bianco, un buon inizio, lenzuola pulite, il foglio di Klen, la “merda” di Klen ecc.

Dopo la pubblicazione, tra la fine del 2017 e del 2018, di una serie di singoli su YouTube, i primi due lavori realizzati insieme da alcuni membri della crew escono nel 2019 a distanza di sei mesi uno dall’altro: gli EP “Manuale di sopravvivenza per fiati corti” (Autoproduzione) e “I nostri fallimenti” (Asian Fake). Ma è nel 2020 che arrivano la prima uscita con la partecipazione di tutti i membri, “KLENTAPE VOL. 0” (disponibile solo su Soundcloud), e il primo singolo ufficiale firmato KLEN SHEET, “LALA GANG” (Peer Music).

Nella seconda parte del 2020 tocca ai debutti solisti di GIUMO con l’EP “Nebbia” (Peer Music), Ngawa con l’EP “unoseisei” (Oyez!) e Tanca con il doppio singolo “Moka/My Darling” (Peer Music).

A inizio 2021 Nike seleziona KLEN SHEET come crew testimonial della campagna promozionale delle sneaker Dunk. Nello stesso anno, tra la primavera e l’autunno, escono i primi album ufficiali di maggio, “Nel Mentre” (Asian Fake), di Tanca, “WORDS OF DOGTOWN” (Peer Music), e il mixtape di GIUMO, “VOLUME I”.

Con la riapertura dei club, KLEN SHEET inizia il suo tour live portando per la prima volta sul palco tutti i membri del collettivo e inaugura “RINGHIA”, il format live in cui coinvolge altri collettivi della scena musicale italiana attuale (Thru Collected, Team Crociati, Pseudospettri, Loggia West).