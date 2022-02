Fuoricentro: fuori il singolo “Oggetto numero 7”

I Fuoricentro online su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo “Oggetto numero 7”: fuori anche il videoclip del brano

Fuori sulle principali piattaforme, il nuovo singolo dei Fuoricentro dal titolo “Oggetto numero 7”. Dopo aver affrontato delicate tematiche legate al mondo femminile nel precedente “Con un mazzo di rose”, la band milanese continua il suo percorso legato al sociale occupandosi stavolta del mondo animale.

“Oggetto numero 7” è un brano a cui il frontman Maurizio Camuti tiene molto, in quanto mette al centro il doloroso tema degli allevamenti intensivi e dei laboratori di sperimentazione dove si applica la vivisezione, frutto di una visione miope e uomo-centrica del mondo.

Ad accompagnare il singolo un videoclip di forte impatto, realizzato con il contributo di LAV (Lega Anti Vivisezione www.lav.it), che ringraziamo per averci messo a disposizione immagini video e per il suo impegno di sempre, in difesa degli animali.

Link video: https://youtu.be/cqqGbso0u7E