Sicurezza nei cantieri: imprese edili lombarde a scuola da Inail

E’ ripartito il progetto “Incontri con le imprese edili del lodigiano e sud di Milano”, articolato in 11 incontri seminariali mensili aperti alle imprese edili del territorio e tenuti da docenti esperti in tutela della salute e sicurezza sul lavoro. L’iniziativa è finalizzata ad approfondire le tematiche inerenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in edilizia.

Numerosi gli argomenti affrontati. Dal superbonus, al ruolo dell’impresa affidataria, alle modalità per eseguire gli scavi, gli incontri, che proseguiranno fino al 20 dicembre, approfondiscono i temi più rilevanti nel settore delle imprese edili. Ogni seminario è organizzato da un tavolo di lavoro composto dai rappresentanti degli enti organizzatori e promotori dell’iniziativa: Esem-Cpt, Dipartimenti di Igiene e Prevenzione sanitaria dell’Ats Milano Città Metropolitana, Uoc Psal Milano Est e Inail di Lodi.