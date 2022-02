Francesco Di Brigida nella giuria del Latina Film Festival

Gangemi non si ferma: il noto Critico Cinematografico Francesco Di Brigida in Giuria al Latina Indipendent Film Festival

Sembrava avere finito i suoi assi nella manica il Fondatore e Direttore Artistico del “Latina Independent Film Festival” Daniele Gangemi, dopo avere annunciato in settimana la presenza della star internazionale Blanca Blanco direttamente da Beverly Hills in Giuria.

Oggi invece arriva come una bomba la notizia che il noto e stimato Critico Cinematografico Francesco Di Brigida ha accettato di unirsi alla rosa di Esimi Giurati che andrà a comporre l’Emerita Giuria del LIFF ‘22, capitanata dal Creative Producer Roberto Bessi come Illustre Presidente.

Di Brigida deve la sua grande popolarità all’essere ormai da anni, e non a caso, un volto noto del piccolo e potente schermo, grazie alla fortunata collaborazione con il programma di riferimento del Cinema Italiano: Cinematografo, dell’ iconico Gigi Marzullo!

Per i più distratti invece va ricordato che il nuovo Giurato del “Latina Independente Film Festival”, oltre ad essere uno dei protagonisti di questo programma di culto della Tv pubblica Nazionale, scrive con passione ed estrema perizia sui Blog del Fatto Quotidiano, presenta dalla prima edizione l’Adriatic Film Festival ed ha collaborato negli anni anche con altre redazioni prestigiose come quella di Fabrique du Cinema, di Cinematographe.it e di Maxim Italia.

I suoi colleghi, Michele Cordaro, Alessandro Masi e Blanca Blanco hanno accolto in Giuria con estremo entusiasmo il giovane e già affermato Critico Cinematografico abruzzese, convinti, e bisogna dire non a torto, di poter fare tutti assieme un eccellente lavoro di squadra da qui ai giorni fatidici del LIFF (il 14 e 15 maggio, proprio a Latina).

Raggiunto telefonicamente Gangemi si è dichiarato estremamente soddisfatto per l’”ultimo acquisto”, dichiarando che se già la sua squadra per questa prima edizione, composta anche dal prezioso Presidente Onorario Enzo De Amicis e dall’ infaticabile Presidente in Carica Caterina Maria Grillo, esprimeva indubbiamente un’eccellenza nel campo dei Festival Internazionali, l’arrivo di Francesco Di Brigida non può che rappresentare un valore aggiunto per la sua nuova ed ancora misteriosa “creatura” cinematografica, che proietta di diritto il “Latina Independent Film Festival”nell’Olimpo dei Festival Cinematografici Indipendenti Internazionali da tenere assolutamente d’occhio durante questa nuova stagione.

E se lo dice quello che la stampa di settore ha da tempo definito il nuovo re Mida di questo campo, grazie al suo infallibile “Golden Touch”, non resta davvero a questo punto che fidarsi!