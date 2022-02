Emburse sceglie BizAway come partner per il business travel

La scaleup friulana BizAway, attiva nel settore del business travel, ha stretto una partnership con Emburse tra i maggiori player a livello globale per la gestione delle spese

La scaleup BizAway ( https://bizaway.com/it/ ), attiva nel settore del business travel e Emburse ( https://www.emburse.com/ ), tra i maggiori player a livello globale per la gestione delle spese, hanno siglato una nuova partnership per la gestione dei viaggi integrata, dedicata alle imprese.

Questa collaborazione offre a chi già utilizza i servizi di BizAway un sistema completo per l’organizzazione di un viaggio d’affari, dalle prenotazioni alla gestione delle relative spese. L’interconnessione dei due servizi consente dunque agli utenti che già utilizzavano il sistema di BizAway per prenotare voli, hotel e trasporti via terra, anche la gestione spese di Emburse Captio permettendo così la creazione di report di spesa a partire dall’itinerario di viaggio.

Il sistema di analisi di Emburse consente infine di tenere monitorate le spese rispetto alle tariffe contrattate, oltre che di controllare la conformità alla policy e di identificare eventuali inefficienze nelle spese.

“La collaborazione di Emburse con BizAway rappresenta una naturale estensione per la gestione delle nostre spese aziendali – afferma Joel Vicient, SVP e General Manager di Emburse Southern Europe – I nostri clienti potranno ora accedere in modo semplice ai servizi online integrati di prenotazione viaggi, sempre nel rispetto delle policy aziendali delle spese”.

“Questa integrazione rafforza l’autonomia e il controllo delle spese, aspetti che sono già parte integrante dei servizi digitali offerti da BizAway” conclude Luca Carlucci, co founder e CEO di BizAway, “In quanto consentirà ai nostri clienti di inserire screenshot dei loro biglietti e delle fatture dei loro viaggi di lavoro e collegarli direttamente ad ogni spesa aziendale, il che renderà più facile la gestione dell’IVA”.