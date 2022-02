Blake El Diablo torna con il singolo “Andromeda”

Disponibile in rotazione radiofonica il nuovo singolo di BLAKE EL DIABLO, “ANDROMEDA”. Brano già disponibile su tutte le piattaforme di streaming

“Andromeda” è la rappresentazione di quel posto nella propria testa in cui si annidano tutti i pensieri. Quel posto in cui si posso gestire tutti i propri problemi e le gioie in totale tranquillità, quel mondo alternativo dove tutti vorrebbero rifugiarsi. La frase: “Ora vedo la terra, ma da un altro pianeta, in un’altra galassia, con un altro sistema“ rappresenta il modo in cui l’artista si sente quando valuta le situazioni in terza persona.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Vivere su questo mondo non significa per forza sentirsene parte”

Il video del singolo “Andromeda” rappresenta Blake el Diablo il quale si muove in modo quasi disperato a petto nudo con la proiezione di una galassia sul corpo. Le idee sulla proiezione e sulla paletta dei colori sono state scelte per creare un collegamento al titolo del singolo, alla cover ma in particolar modo per portare l’ascoltatore ad un immaginario di spazio/ universo molto lontano dal nostro pianeta durante la visione ,un po’ il messaggio che vuole trasmettere Blake.

Biografia

Jacopo Romano, in arte Blake el Diablo. È un artista classe 2000 Saronnese di impronta Chill Rap/Trap. La passione per la musica nasce in giovane età all’ascolto di artisti come 50cent, Kanye West e Public Enemy,che lasciano un’ impronta più Hip-Hop nell’ artista, ma anche artisti di vena più R&B tra cui Ne-Yo, Akon e vari artisti tra gli anni ’90 e primi 2000. Questo gli attribuisce una versatilità tra i generi che gli permette di sviluppare flow richiamanti entrambi i generi. Oggi è parte del collettivo YR Music Group e dopo il grande successo di Odi et Amo inizia il suo viaggio con Platinum Label pubblicando il singolo“Spicchi di Luna” e oggi Andromeda.