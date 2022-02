Walcor lancia l’uovo di Pasqua griffato Elettra Lamborghini

Da Walcor arrriva l’uovo di Pasqua al cioccolato al latte “Elettra”, realizzato in collaborazione con Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini presenta il suo nuovo progetto Elettra dedicato a tutti i suoi fans, in collaborazione con Walcor, azienda italiana leader nella produzione delle uova di Pasqua, monete di cioccolato, prodotti Natalizi e calze dell’Epifania. Un uovo di Pasqua che sarà realizzato con cioccolato finissimo al latte e fantastiche sorprese brandizzate.

Sarà un prodotto pop, fortemente riconoscibile grazie all’iconico sfondo maculato e caratterizzato dai colori arcobaleno, si presenta in due formati da 150g e da 280g.

Grafica e sorprese sono state ideate direttamente con Elettra e trasmettono l’anima divertente e giocosa dell’influcencer. Un prodotto che saprà sicuramente catturare l’ampia platea dei suoi fans.

“Questo progetto è stato fortemente voluto da Walcor per la nuova direzione che sta prendendo il brand, con un’anima giovane e POP rivolta ai bambini, adolescenti e giovani adulti.

Abbiamo scelto Elettra perché è una ragazza divertente, spontanea e simpatica. Inoltre è un’artista che ha un bellissimo rapporto con i suoi fan”, afferma Attilio Capuano, direttore Generale dell’azienda. Per questo progetto speciale, Elettra ha voluto farsi rappresentare in versione cartoon e questa realizzazione coglie in profondità l’anima dell’influencer.

Elettra che è stata fin dall’inizio molto entusiasta, dichiara: “Sono felice di partecipare a questo progetto perché l’uovo è un prodotto che piace ai bambini e tantissimi dei miei fans sono proprio loro. Inoltre i miei followers sanno che sono molto golosa di cioccolato! Quest’anno sarò la regina del cioccolato! Per una Pasqua al top!”. Le uova sono disponibili in tutti i supermercati d’Italia e presto anche online. Prezzo di vendita al pubblico consigliato: formato 150g € 5,99 – formato 280g € 8,90.

Contatti e social:

https://www.walcorxelettra.it/

https://www.wal-cor.it/WalcorxElettra