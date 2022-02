Jet privati: il noleggio sempre più gettonato per le trasferte di lavoro

Oggi molte persone viaggiano spesso per motivi di lavoro, non solo gli imprenditori ma anche i dirigenti e i liberi professionisti si trovano frequentemente nella necessità di spostarsi da un paese all’altro, e di ricercare la soluzione migliore per viaggiare, che possa garantire comfort, riservatezza e sicurezza.

Proprio per rispondere a queste esigenze, il noleggio di un jet privato sta diventando uno dei servizi preferiti e più richiesti da chi viaggia per lavoro, poiché consente di volare in un ambiente confortevole e sicuro e di garantire il massimo rispetto per la privacy. Inoltre, in un periodo come quello attuale, con l’epidemia di Covid 19 tuttora in corso, la scelta dell’aereo privato evita il disagio di trovarsi in ambienti sovraffollati, come le sale d’aspetto degli aeroporti, e i tempi di attesa prolungati per via delle restrizioni ancora in atto.

Proprio per la possibilità di gestire con maggiore libertà il proprio viaggio, noleggiare un jet privato dall’italia è diventata una consuetudine molto diffusa per le aziende che organizzano la trasferta dei gruppi di lavoro e per imprenditori, commercianti e professionisti che si spostano abitualmente in aereo.

Perché spesso viene preferito il noleggio jet

Il servizio di noleggio jet rappresenta attualmente la soluzione preferita da molti, soprattutto per i viaggi di lavoro, poiché permette di avere a disposizione un aeromobile personale, evitando le soste in aeroporto e l’obbligo di sottostare agli orari di partenza predefiniti.

Inoltre, il noleggio jet offre la possibilità di viaggiare in un ambiente riservato, ed eventualmente di allestire lo spazio secondo le proprie preferenze e di organizzare il proprio lavoro, pianificando gli impegni e discutendo con i propri collaboratori, senza alcun rischio di disperdere informazioni importanti.

La sicurezza è ovviamente uno dei pregi principali per il servizio di noleggio jet, in quanto permette di viaggiare in un ambiente non solo privato e senza alcuna presenza di estranei, ma anche perfettamente pulito e sanificato, a tutela della propria salute. Infatti, negli ultimi anni molte aziende hanno scelto di affidarsi a questo servizio proprio perché consente la massima tranquillità nei confronti della diffusione dei contagi.

Risparmiare tempo e viaggiare con il massimo comfort

Chi si muove frequentemente per motivi di lavoro sa bene che, prima di tutto, è importante evitare le perdite di tempo: un problema piuttosto ricorrente con i voli di linea. Lunghe attese per il controllo dei documenti e il ritiro dei bagagli, ma anche ritardi, cancellazioni, scioperi e altri inconvenienti che rendono l’esperienza del viaggio poco piacevole e disagevole per chi lavora, sono accadimenti piuttosto comuni e frequenti.

Un aereo privato prima di tutto offre la possibilità di gestire l’orario di partenza con una certa libertà, in base alle esigenze specifiche. Inoltre, grazie alla disponibilità di tutta la cabina passeggeri, è possibile ottimizzare al massimo anche il tempo del viaggio, con la garanzia della privacy e della massima tutela e sicurezza.

Utilizzare un jet privato significa quindi potersi accordare per il giorno e l’ora della partenza ideali e ridurre notevolmente i tempi, considerando che le operazioni di controllo documenti, di imbarco, di ritiro bagagli e di eventuale sdoganamento sono molto rapide.

Consulenze personalizzate e viaggi su misura

Per chi desidera usufruire di un servizio di noleggio jet, la soluzione ideale è quella di chiedere una consulenza personalizzata e di ottenere tutta l’assistenza necessaria in merito riguardo all’organizzazione del proprio viaggio.

La presenza di un servizio clienti dedicato permette di ricevere attenzione in qualsiasi momento, e di ricevere entro poche decine di minuti diverse proposte di noleggio jet relative a vari modelli di aeromobile, permettendo ad ognuno di scegliere la soluzione che meglio si addice alle proprie esigenze e necessità. Il preventivo del noleggio, che viene rilasciato su richiesta, è calcolato con la massima precisione ed è già comprensivo di imposte e tasse.