Intimissimi Uomo lancia “The Batman Collection”

Intimissimi Uomo presenta “The Batman” Collection, che sarà disponibile in occasione dell’uscita dell’atteso film con Robert Pattinson e Zoë Kravitz

L’attesa sta per finire per il nuovo film “The Batman”. Sarà nelle sale dal 4 Marzo 2022, diretto da Matt Reeves, con Robert Pattinson e Zoë Kravitz. La pellicola si propone come uno dei cult movies dell’anno. Intimissimi Uomo celebra l’evento con una collezione dedicata.

Il logo del celebre pipistrello della DC comics caratterizza l’intera capsule ed è protagonista di intimo, calzetteria e di un pigiama esclusivo, insieme a una celebre stampa fotografica che ritrae l’oscuro supereroe di Gotham City.

Capi unici da non perdere, perfetti da indossare e da regalare, anche per la Festa del Papà.