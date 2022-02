Ines Mordente in libreria con #AcneRevolution

Un metodo rivoluzionario per una pelle perfetta: la dermatologa Ines Mordente spiega qual è nel libro #AcneRevolution, edito da Sperling & Kupfer

La pelle sana è uno stile di vita. La dermatologa Ines Mordente lo sa bene e da anni fornisce ai suoi pazienti gli strumenti per conoscere la propria pelle e – nel caso dell’acne – intraprendere un percorso di cura consapevole. Infatti, per contrastare questa patologia i farmaci non sono sufficienti; al contrario, sono necessarie abitudini di skincare composte da tanti piccoli gesti che vanno rinnovati quotidianamente. È proprio questo il principio alla base di #AcneRevolution, il metodo innovativo messo a punto da Ines Mordente che, se seguito correttamente, permette di passare nel giro di poco tempo da una pelle con imperfezioni a una pelle luminosa e sana.

Nel libro #AcneRevolution, edito da Sperling & Kupfer, l’autrice espone per la prima volta i segreti che rivela ogni giorno ai suoi pazienti e con un linguaggio accessibile ed estremamente divulgativo trasmette nozioni indispensabili per conoscere la propria pelle e affrontare nel modo più efficace l’acne approfondendo il rapporto tra questo problema e l’alimentazione, gli ormoni, il microbiota e molto altro. Inoltre, propone beauty routine studiate per ogni fase della vita e per ogni periodo dell’anno, terapie mediche e dermocosmetiche e moltissimi consigli pratici per ottenere i migliori risultati.