Arriva la versione speciale di “Main Offender” di Keith Richards

“Main Offender (30th Anniversary Edition)”: BMG presenta una versione speciale del secondo album solista di Keith Richards

Keith Richards presenta il cofanetto superdeluxe in edizione limitata del suo acclamato secondo album solista, Main Offender, in uscita il prossimo 18 marzo per BMG. Contiene una serie di gemme inedite dal concerto “Winos Live In London ’92” registrato al Town & Country Club di Londra.

Questa edizione speciale include anche un libro di 88 pagine con foto inedite, riproduzioni di manoscritti dell’artista, testi e articoli e altro ancora, più una busta dall’archivio di Keith contenente repliche esatte di materiali promozionali e del tour.

Main Offender è l’ultimo tesoro dal repertorio di Keith Richards ad essere pubblicato e segue il Live At The Hollywood Palladium dello scorso anno e la ristampa del 2019 del suo ormai leggendario primo album solista Talk Is Cheap.

L’album fu originariamente pubblicato nell’ottobre 1992, quattro anni dopo Talk Is Cheap, e lo presenta insieme alla sua amata band, X-Pensive Winos: il batterista e collaboratore di lunga data Steve Jordan (che recentemente ha suonato la batteria con i Rolling Stones nel loro No Filter Tour del 2021 negli Stati Uniti), il chitarrista Waddy Wachtel, il bassista Charley Drayton, il tastierista Ivan Neville, la cantante Sarah Dash e i coristi Bernard Fowler e Babi Floyd.

Le magnetiche 10 tracce di Main Offender includono i singoli “Wicked As It Seems”, “Eileen” e “Hate It When You Leave”. L’album è stato prodotto da Keith Richards, Waddy Wachtel e Steve Jordan. Anche il bonus album live è stato mixato e prodotto da Jordan.

Keith ha raccontato: “Questa è la seconda volta in tour e i Winos stanno maturando, se riesco a tenere questi ragazzi insieme il più a lungo possibile, sarà una delle migliori band del mondo. È una band molto intrigante e il loro potenziale sta solo iniziando a mostrarsi.

Se non avessi portato i Winos on the road, questo disco sarebbe stato probabilmente totalmente diverso da quello che è. Ho cercato di evitare di mettere troppi significati in questo disco perché per me l’ambiguità, il mistero e una piccola dose di provocazione per far pensare, sono qualcosa di molto più potente e importante di puntare il dito e dire ‘I know what he’s saying don’t do this, do that’. Se sei un musicista, il silenzio è la tua tela e non devi mai riempirla tutta. Una delle parti più interessanti della musica è dove non si suona.”

Il nuovo cofanetto super-deluxe Main Offender include un’esclusiva confezione da collezione, che contiene una stampa numerata a mano dell’artwork originale completo dell’album. All’interno anche un Art-Book e l’album stampato in vinile color fumo.

L’LP e il CD di Main Offender sono stati rimasterizzati con la supervisione del produttore originale e membro di X-Pensive Winos, Steve Jordan. L’esclusivo album Winos Live in London ’92 ti farà sentire in prima fila con le versioni inedite dal vivo di “Eileen”, “Hate It When you Leave”, “Happy” e altre ancora.

La confezione contiene:

Vinile color fumo 180g e CD dell’album rimasterizzato Main Offender

L’inedito “Winos Live In London ’92” su doppio LP 180g e CD

Tutta la rimasterizzazione audio è stata supervisionata dal produttore originale e membro di X-Pensive Winos, Steve Jordan

Libro di 88 pagine rilegato in pelle con foto inedite e manoscritti di Keith

Plettro per chitarra del Main Offender tour, bumper sticker, poster promozionali e altro ancora!

Disponibile anche in versione 2CD Mediabook, Limited 1LP vinile rosso 180g, 1LP vinile nero 180g, 1CD Digipak e il formato digitale.

