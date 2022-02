Su Amazon ha aperto il “Negozio di Carnevale”

Amazon lancia il “negozio di Carnevale” con i gadget: tante proposte divertenti e colorate per vivere la festa più allegra dell’anno

Il Carnevale, momento dell’anno in cui giochi, scherzi e buonumore la fanno da padrone, è di nuovo qui, pronto per sorprenderci! Con il freddo invernale (quasi) alle spalle e la mente già proiettata verso la primavera, è finalmente tempo di celebrare la festa più divertente e colorata che ci sia.

Una ricorrenza speciale che riesce sempre a strapparci un sorriso e che, in ogni parte d’Italia, si festeggia in modo differente: in comune c’è sempre il desiderio di una parentesi spensierata dove esprimere la propria fantasia e creatività e, per chi è alla ricerca di quel dettaglio colorato e divertente capace di fare la differenza, Amazon.it sarà il miglior alleato!

Il Negozio di Carnevale offre un mondo di soluzioni e idee originali per soddisfare i gusti di tutti, inclusi i festaioli più esigenti: gadget ironici e fantasiosi, maschere e costumi spiritosi per adulti, bambini e amici a quattro zampe ma anche tanti trucchi e decorazioni per rendere questa festa davvero perfetta.

Tornare un po’ bambini con un costume ispirato al proprio personaggio del cuore, condividere risate e scherzi divertenti con gli amici o trasformare il proprio pet in un supereroe: con Amazon.it, a Carnevale ogni gadget vale!

Ecco alcune proposte: