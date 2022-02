Premio Umberto Zanotti Bianco di Italia Nostra: i vincitori

Premiati i vincitori del XXI Premio Umberto Zanotti Bianco dedicato al grande archeologo, antifascista, studioso e primo presidente di Italia Nostra

Italia Nostra è lieta di annunciare i vincitori della XXI edizione del Premio Nazionale Umberto Zanotti Bianco, dedicato al grande archeologo, antifascista, studioso e primo presidente di Italia Nostra. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha assegnato i riconoscimenti ai funzionari delle amministrazioni che hanno dimostrato nel loro lavoro particolare dedizione ed esemplare professionalità nel servire lo Stato.

L’edizione del 2021 (slittata causa Covid) vede due premiati ex equo: Mirella Malvasi, Comandante della Stazione Carabinieri Forestali di Trebisacce, col grado di Maresciallo Capo, impegnata in un’intensa attività a tutela di un territorio fortemente condizionato della criminalità, con numerosi sequestri di discariche e interventi di denuncia di abusi edilizi; e Mauro Francesco Minervino, antropologo, scrittore e saggista appassionato e coraggioso, per avere studiato e detto “cose scomodissime” con i suoi libri “La Calabria brucia“, articoli e saggi, come “Statale 18” su abusi edilizi e consumo di suolo, “Eolico e sciacalli. Calabria in ginocchio”, “In fondo al Sud. Altri turismi”.

Seguono tre menzioni d’onore: Antonella Logiurato, funzionario della Regione Basilicata, per il qualificato contributo alla stesura delle normative in materia forestale; Fortunata Chindemi, funzionaria dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria, grande promotrice della conoscenza dei preziosi documenti ivi custoditi; Porzia Fidanza, docente di discipline giuridiche a Potenza, da molti anni interessata alle problematiche concernenti gli impianti di energia eolica.

Infine due premiati ad memoriam: il primo, Paolo Moreno, già Professore emerito di Archeologia e Storia dell’Arte greca e romana Università di Roma 3, scomparso nel 2021, la cui attività accademica ha avuto il merito di rinnovare la didattica della Storia dell’Arte; Marina Mazzei, archeologa, scomparsa nel 2004, integerrima e coraggiosa Dirigente responsabile del centro operativo della Daunia della Soprintendenza archeologica di Taranto, oltre che direttrice del Museo archeologico.

L’edizione di quest’anno è dedicata alla co-Fondatrice e Presidente Onoraria di Italia Nostra, Desideria Pasolini dall’Onda (nella foto sopra), recentemente scomparsa (1920-2021), e prevede la proiezione di una sua video intervista curata da Giovanni e Matteo Scarfò e una Lectio magistralis a cura di Margherita Eichberg, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale.

La Commissione di selezione è stata formata da Teresa Liguori, Liliana Gissara e Elvezio Serena di Italia Nostra. Uno speciale ringraziamento al Maestro Orafo Michele Affidato per la donazione delle artistiche targhe consegnate ai Premiati.