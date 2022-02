“L’inizio” è il titolo del primo video di Federico Sagona

“L’inizio” è il titolo del primo video tratto dal debutto di Federico Sagona, disponibile online su tutte le piattaforme digitali

Federico Sagona presenta il video del suo secondo singolo “L’inizio”, estratto dal debutto solista ufficiale “86400”, fuori per Under Roof.

Guarda il video di “L’inizio”

“86400”, un disco di piano solo, è l’album che completa la produzione artistica di Federico Sagona ad oggi già ricca di esperienze come musicista, arrangiatore e autore.

Federico infatti dopo studi di musica classica intrapresi a Prato, dove è nato e cresciuto, ha deciso di assecondare la sua passione per la musica leggera e quella rock. Da quel momento il suo percorso è stato segnato da una serie di progetti originali e non che lo hanno portato a collaborare dal vivo ed in studio, in Italia e all’estero, con grandi artisti del panorama musicale italiano come Piero Pelù, Litfiba, Gianni Morandi e Noemi.

Nonostante questo percorso artistico, per Federico è rimasto sempre molto importante il suo rapporto con il pianoforte e con la purezza del suo suono, e così gli ascolti onnivori stratificati negli anni tra colonne sonore e i grandi pianisti come Keith Jarrett e Michel Petrucciani hanno contribuito alla creazione di un repertorio proprio spingendolo alla ricerca di soluzioni armoniche diverse, che tenessero conto delle sue radici classiche, ma anche del suo background pop e rock.

Nasce così “86400”, il debutto solista di Federico Sagona, un disco strumentale con radici lontane che ha visto il suo completamento nel 2021.

86400 sono i secondi che compongono un giorno, che come uno scrigno, contengono momenti anche diametralmente opposti, fatti di attimi di gioia, paura, speranza e sospensione fra presente passato e futuro. La musica, come la fotografia, ha il potere di immortalare i momenti ma anche di renderli aperti a interpretazioni e stati d`animo.

Il suono è diretto, sincero e genuino, teso a ricreare un’atmosfera familiare intima e piena di calore. La decisione di registrare il proprio pianoforte fra le mura domestiche diventa quindi non solo una scelta di cuore ma anche prettamente stilistica. I brani nascono dall’esigenza di riportare le proprie esperienze di vita e di musica con la naturalezza in cui coesistono dentro l`autore e così nel disco convivono echi di Sakamoto, Piovani, Burt Bacharach, per citarne alcuni, ma anche Linkin Park e Bruce Springsteen.