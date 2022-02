Kering sceglie Spiga 26 come quartier generale in Italia

L’ingresso di Kering, gruppo mondiale del lusso, conferma l’elevato potenziale attrattivo di Spiga 26 e la capacità di Hines nella realizzazione di uno spazio distintivo

Spiga 26, il nuovo hub creativo nell’ambito del quale Hines, player a livello globale attivo nel real estate, ricopre il ruolo di co-investitore e development manager, si appresta a diventare il nuovo headquarter milanese del gruppo mondiale del lusso Kering. Il nuovo ingresso in Spiga 26 conferma la capacità visionaria degli investimenti partecipati da Hines in grado di attrarre brand internazionali di primario standing.

Spiga 26 si è distinta quale futura nuova location per gli uffici di Kering, non solo per la sua posizione centrale in uno dei quartieri più iconici di Milano, ma anche per l’attenzione rivolta all’architettura e a innovative soluzioni di progettualità, contraddistinte dall’adozione dei più elevati standard di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica. Il progetto di riqualificazione di Palazzo Pertusati mira, infatti, a conservare il valore storico dell’immobile, introducendo elementi innovativi e trasformandolo nel nuovo distretto milanese della creatività sostenibile. Iniziati nel 2020, i lavori si concluderanno a marzo 2022 quando l’immobile mira ad ottenere la certificazione internazionale LEED Gold.

A seguito del trasferimento di una parte rilevante degli uffici milanesi da via Mecenate 91 a Spiga 26, il Gruppo avrà una location nel cuore pulsante del Quadrilatero della Moda, con un ingresso ad uso esclusivo da via Senato.

All’interno del Palazzo Pertusati, l’intero spazio direzionale mono-tenant ha una superficie complessiva di circa 7.000 metri quadrati, suddivisi su sette livelli. Gli spazi interni, che verranno consegnati nei prossimi mesi, sono stati completamente ridisegnati per beneficiare della massima luminosità, attraverso la realizzazione di ampie superfici vetrate, che garantiscono al contempo le più elevate prestazioni termiche e acustiche.

L’intero immobile di via della Spiga 26, in cui Hines ha investito in joint venture con uno dei principali fondi pensione olandesi nel 2019, attraverso un fondo immobiliare gestito da Savills Investment Management SGR S.p.A., è stato oggetto di un profondo intervento di ristrutturazione, che si concluderà entro la primavera del 2022, sulla base di un progetto curato da Scandurra Studio Architettura e SCE Project, orientato alla valorizzazione dell’asset in termini di sviluppo di spazi interni e ottimizzazione delle destinazioni d’uso, sia lato uffici sia lato retail.

L’edificio si estende su oltre 13.000 metri quadrati sviluppati su diversi livelli con uso misto e una corte interna di 180 metri quadrati. Oltre agli innovativi spazi direzionali oggi locati, il progetto prevede una superficie retail high-street di 3.000 metri quadrati su tre livelli, già parzialmente dedicata alle nuove boutique di Moschino e Sergio Rossi.

“Siamo orgogliosi di ospitare uno dei maggiori gruppi mondiali del lusso” ha affermato Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines Italy. “Questo accordo riveste una particolare importanza nell’ambito dello sviluppo di Spiga 26, sia in termini di posizionamento e filosofia del progetto che di business. Infatti, la nostra mission si qualifica per il forte commitment sul mercato italiano e sulla capacità attrattiva di progetti immobiliari realizzati con un’elevata attenzione alla sostenibilità, intesa come approccio olistico che coinvolga tutti gli aspetti di processo a 360°. Inoltre, per Hines, questo accordo rappresenta una pietra miliare e un traguardo importante sul versante business, considerando che a pochi mesi dall’avvio della commercializzazione abbiamo completato la locazione degli spazi riservata agli uffici e siamo in fase conclusiva anche per quella retail”.