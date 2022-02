Gli Ella Goda online con il singolo “Umori”

Fuori su tutte le piattaforme digitali “Umori”, il singolo anticipazione del nuovo album del trio degli Ella Goda

Il pezzo si ispira ad un episodio realmente accaduto: una cartomante legge i tarocchi a una ragazza frequentata dal frontman della band, dicendole che egli sarebbe rimasto legato a lei per sempre e che, qualunque strada lei avesse preso, avrebbe potuto riaverlo in qualsiasi momento. Questo ha portato ad un allontanamento e l’artista si sente impotente e arrabbiato di fronte alla situazione.

Anni dopo il fatto reale, incontrando casualmente la sua ex partner, il cantante ha ripensato all’episodio e a come è andata la sua vita, trovando così l’ispirazione per scrivere il testo. Questo è una sorta di ribellione all’amore tossico. La musica è frutto di un bel lavoro di band, collaborativo e costruttivo. È il primo brano scritto per il disco di cui fa parte e ha fornito al gruppo molte indicazioni per la stesura e lo stile degli altri pezzi.

Ella Goda è il nome che riunisce tre musicisti che collaborano dal 2015: Brian Zaninoni (voce, chitarra, pianoforte), Sebastiano Pezzoli (basso, sintetizzatore) e Marco Torri (batteria, programmazioni).

Rock anglo-americano, cantautorato italiano, sintetizzatori anni 90, drumming punk e melodie accattivanti, sono alcune delle più significative caratteristiche che si ritrovano nelle composizioni della band, che non rinuncia a seguire un’evoluzione di suono contemporanea, riservando grande importanza alla stesura dei testi in italiano, per creare connubi o contrasti che rendono i brani orecchiabili ma ricchi di personalità.

Nel corso di circa due anni di lavoro nascono le tracce che vanno a comporre il primo omonimo disco della band, uscito ad aprile 2017 per l’etichetta Bulbart, anticipato dal singolo “La cura Schopenhauer” il cui videoclip è stato trasmesso in anteprima esclusiva dal canale MTV New Generation e dal brano “Quattro Anni” inserito nella compilation di Rockit di Marzo 2017. Nel 2021 registrano 7 tracce che andranno a comporre il secondo disco in uscita per Be NEXT Music/ Sorry Mom! nel 2022, anticipato a dicembre 2021 dalla pubblicazione del brano “Le cose giuste”.