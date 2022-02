Dentsu nomina Simona Della Porta alla guida di The Big Angle

Dentsu annuncia l’ingresso di Simona Della Porta come Managing Director della casa di produzione The Big Angle, presente sul mercato italiano dal 2016

Simona Della Porta è la nuova Managing Director di The Big Angle, la casa di produzione di dentsu nata nel 2016 con l’idea di unire forti capacità produttive – sul video, sulla fotografia e sull’audio – a un dna creativo e alla competenza digitale.

Simona ha lavorato nel mondo del video per 25 anni, vivendo in quattro diversi continenti, dal Sud Africa al Medio Oriente, dall’Europa agli Stati Uniti, e acquisendo sul campo un know how diversificato.

Dopo aver lavorato come Executive Producer per Think Cattleya Milano e Dreamspace di New York, e dopo un’esperienza di 10 anni a Dubai, nel 2010 ha fondato una sua casa di produzione – Unalome Productions – collaborando tra gli altri con Ferrero Group (promuovendo il marchio in Asia, Sud Africa e nei mercati emergenti del Medio Oriente) e Dolce & Gabbana a livello global.

“Simona è un’imprenditrice, come noi. E sono felice che abbia deciso di accettare la sfida che abbiamo davanti: trasformare The Big Angle da piccolo gioiello di un’agenzia creativa a struttura produttiva per tutta dentsu. E a guardare anche all’esterno. Il background internazionale di Simona è molto prezioso per noi – sempre più coinvolti da protagonisti su progetti Global – e farà molto bene a tutte le persone del team, talentuose e ambiziose. Dando a Simona il mio benvenuto voglio ringraziare Flavio Nani, che ha portato The Big Angle ad essere una realtà stimata e di successo, per il pezzo di strada fatto insieme. E gli auguro che il suo nuovo percorso professionale lo porti esattamente dove vuole andare, e dove merita di arrivare.” – commenta Emanuele Nenna, CEO & Chairman di dentsu creative.

“Entrare a far parte di un Gruppo internazionale come dentsu è per me un motivo di orgoglio e una bellissima sfida che accolgo con forti aspettative. Sento di trovarmi nel posto giusto nel momento giusto, per offrire al cliente quello di cui ha sempre più bisogno: agilità ed efficienza, velocità e qualità esecutiva, idee, creatività e soluzioni tecnologiche innovative.” – commenta Simona Della Porta, Managing Director di The Big Angle.

Nelle prossime settimane, all’interno del building di via Benigno Crespi a Milano, saranno ufficialmente presentati i nuovi “dentsu studios”, ristrutturati in questi mesi per dare uno spazio sempre più funzionale ai tanti progetti produttivi di tutte le sigle del Gruppo.