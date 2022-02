Vanity Fair mette a nudo Mahmood e Blanco

Blanco e Mahmood nudi sulla copertina di Vanity Fair: il nuovo numero della rivista sarà in edicola il 23 febbraio

Stanno dominando le classifiche musicali con ‘Brividi’, il brano che ha fatto vincere loro la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Adesso Blanco e Mahmood hanno deciso di mettersi a nudo… letteralmente. I due cantanti hanno posato per la copertina del nuovo numero di Vanity Fair in deshabillé, ritratti con due colombe sulle spalle.

Nella doppia intervista entrambi hanno riflettuto sulla musica, e sul successo raggiunto con il brano ‘Brividi’. “Scrivere musica mi ha cambiato la vita”, racconta Blanco. “Credo che ognuno abbia qualcosa su cui scommettere: bisogna tirare fuori i coglioni e provarci, qualsiasi cosa sia”. Poi è arrivato Sanremo e la vittoria con ‘Brividi’: “Ha cambiato tutto, forse l’unico a non essere cambiato sono io”.

Anche per Mahmood, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), il brano sanremese rappresenta qualcosa di molto importante: “È passata sia la canzone, sia il contenuto. Mi sembra che anche le persone che hanno apprezzato il pezzo vivano come me i sentimenti, in completa libertà. […] Al Festival quest’anno è arrivata una canzone cantata da due cantanti con due storie d’amore diverse, due vissuti completamente diversi. Quando una cosa è naturale, spontanea e scontata alla gente non gliene frega niente: bisogna normalizzare i sentimenti, non ghettizzarli”.

L’intervista completa in edicola il 23 febbraio nel nuovo numero di Vanity Fair.