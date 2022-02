Su Rai 5 “Cosa dirà la gente”: la trama del film

I due mondi, opposti, di Nisha nel film “Cosa dirà la gente” in onda in prima serata su Rai 5: ecco la trama della pellicola

Oslo, terzo millennio. La sedicenne Nisha vive una doppia vita. A casa è la figlia pakistana perfetta, ma quando è fuori con le sue amiche, è una normale adolescente norvegese. Quando suo padre la sorprende a letto con il suo fidanzato, i due mondi di Nisha si scontrano brutalmente.

I genitori della ragazza decidono di rapirla e portarla in Pakistan da alcuni parenti. In un Paese che non ha mai visto prima, Nisha è costretta ad adattarsi alla cultura dei suoi genitori. E’ il film di Iram Haq con Maria Mozhdah, Adil Hussain, Ekavali Khanna, Rohit Saraf, Ali Arfan, Sheeba Chaddha, “Cosa dirà la gente”, in onda martedì 22 febbraio alle 21.15 su Rai 5, senza interruzioni pubblicitarie e disponibile in lingua originale.